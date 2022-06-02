الأميركية الواعدة كوكو جوف تتجاوز الإيطالية تريفيزان وتبلغ نهائي رولاند غاروس

تمكنت لاعبة التنس الأميركية الواعدة كوكو جوف -الخميس- من إلحاق هزيمة قاسية على منافستها الإيطالية مارتينا تريفيزان 6-3 و6-1، لتصبح أصغر لاعبة سناً تبلغ نهائي فرنسا المفتوحة للتنس في 21 عاماً، وتضرب موعداً مع المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيجا شيانتيك.

كوكو البالغة من العمر 18 عاماً والمصنفة 23 عالمياً، والتي كانت قد بلغت الدور قبل النهائي لأول مرة في مسيرتها في بطولة كبرى، ستتواجه مع البولندية شيانتيك التي تأهلت للنهائي المقرر يوم السبت بالفوز 6-2 و6-1 على الروسية داريا كاساتكينا، لتمدد سجل انتصاراتها المتتالية إلى 34 مباراة.

يشار إلى أن جوف صعدت أيضاً للدور قبل النهائي لزوجي السيدات مع شريكتها جيسيكا بيجولا، وقد قابلت منافستها الإيطالية قبل عامين، وخسرت أمامها، وفي مباراة الخميس طلبت تريفيزان البالغ عمرها 28 عاماً، والتي كانت تسعى لأن تصبح أقل المتأهلات للنهائي تصنيفاً في تاريخ البطولة، وقتاً للعلاج من مشكلة في ربلة الساق اليمنى، لكن الأمور ازدادت سوءاً حيث ارتكبت 35 خطأ سهلاً بحلول منتصف المجموعة الثانية.

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