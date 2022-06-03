البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية بخماسية مقابل هدف يتيم

تمكن نجم منتخب البرازيل المهاجم نيمار -الخميس- من تسجيل ثنائية من ركلتي جزاء، ليصبح على بُعد 4 أهداف فقط من معادلة رقم الأسطورة بيليه في صدارة هدافي منتخب البرازيل على مر العصور.

وقاد نيمار منتخب بلده لفوز كاسح 5-1 على كوريا الجنوبية في العاصمة سول، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2022 لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر.

سجل ريتشارليسون أولاً للبرازيل في الدقيقة 7، ورغم أن هوانج أوي-جو عادل النتيجة لكوريا الجنوبية بعد نصف ساعة بدا الفريق الزائر مهيمناً على اللقاء، ليسجل نيمار من ركلة جزاء قبل 3 دقائق من الاستراحة، كما سدد ركلة جزاء أخرى بنجاح في الدقيقة 57، قبل أن يضيف فيليب كوتينيو وجابرييل جيسوس هدفين متأخرين، لتحقق البرازيل هذا الانتصار الكبير على كوريا الجنوبية فوق أراضيها.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل تواصل سلسلة مواجهاتها الودية الاستعدادية لمونديال 2022، حيث ستتقابل في مباراتها التالية ودياً مع منتخب اليابان في العاصمة طوكيو الاثنين المقبل، وسط إشارات يراها مراقبون بعودة الكرة اللاتينية، لاسيما بعد انتصار آخر قاده ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني في ذات الأسبوع، بعد تتويجه بسوبر البطولة الأوروبية الأميركية الجنوبية حين أطاح بالمنتخب الإيطالي على ملعب ويمبلي بإنجلترا بنتيجة عريضة 3-0.

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