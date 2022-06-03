رئيس اتحاد الدراجات يدعو أعضاء إدارته لاجتماع مهم

وجّه نور الدين التريكي رئيس الاتحاد الليبي للدراجات دعوة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي لعقد اجتماع مهم.

وحدد التريكي الأربعاء المقبل موعدًا للاجتماع الذي سيقام بمقر الاتحاد بمدينة طرابلس، وطلب رئيس الاتحاد من الأعضاء إرسال جدول الأعمال والمقترحات والموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت عقد اجتماع طارئ للاتحاد الليبي؛ وذلك للتحقيق في أسباب عرقلة مشاركة الوفد الليبي المشارك في طواف الجزائر للدراجات ومحاسبة المتسببين في هذه العرقلة ومن كان سببًا في ذلك.

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