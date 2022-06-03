استعدادا للبطولة العربية.. المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات يكثف تدريباته

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته اليومية بمعسكره التدريبي بمدينة طرابلس؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام بالسعودية.

وتستمر تحضيرات منتخب الصالات حتى الخامس من شهر يونيو الجاري، حيث سيتحول الفريق لإقامة معسكر تدريبي بمصر التي ستكون المحطة التحضيرية الأخيرة قبل المشاركة العربية.

وتشارك في البطولة 10 منتخبات عربية إلى جانب ليبيا، وهي السعودية والجزائر والصومال والعراق والكويت ومصر والمغرب وموريتانيا وفلسطين.

يذكر أن المدرب الوطني عبد الباسط النعاس يتولى مهام تدريب الفرسان، بمساعدة المدرب أشرف الدرسي ومحمد الشريف مدربًا لحراس المرمى.

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