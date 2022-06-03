تونس تتغلب على غينيا الاستوائية برباعية نظيفة

حقق المنتخب التونسي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس أفريقيا الكوت ديفوار 2023.

وحسم النسور المباراة التي استضافها ملعب حمادي العقربي برادس برباعية نظيفة، حيث انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة، وفي الشوط الثاني انتفض أبناء جلال القادري وتمكنو من تسجيل رباعية كاملة، تناوب على تسجيلها كل من نعيم السليتي وسيف الدين الجزيري، وثنائية للاعب يوسف المساكني.

وبهذا الفوز، تحقق تونس أول ثلاث نقاط في مستهل مشوارها في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكان العام القادم بساحل العاج.

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