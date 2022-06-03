بولندا تفوز بصعوبة على ويلز

استهلت بولندا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بفوزها على ويلز بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة على ملعب مونتسيبال.

وتقدمت ويلز في النتيجة في الدقيقة الثانية والخمسين عبر جوناثان ويليامز، إلا أن بولندا تمكنت من إدراك التعادل عبر جاكوب كامينسكي في الدقيقة الثانية والسبعين، قبل أن يسجل كارول سويدرسكي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق.

وحصدت بولندا بهذا الفوز أول ثلاث نقاط لها في المجموعة، فيما تعد الخسارة لويلز جرس إنذار قبل مواجهة أوكرانيا الأسبوع المقبل، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

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