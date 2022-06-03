الماتادور الإسباني نادال يصعد لنهائي رولان غاروس

صعد نجم التنس الإسباني رفائيل نادال -الجمعة- لنهائي فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس”، للمرة 14 بعد إصابة في الكاحل لحقت بمنافسه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالمياً، لينسحب من مباراة الدور قبل النهائي، متأخراً في النتيجة لصالح نادال 7-6 و6-6.

استمرت المباراة لــ3 ساعات مثيرة ارتقت بين الإسباني الحاصل على 13 لقباً في رولان غاروس المقامة على ملاعب رملية، وهو رقم قياسي، واللاعب الألماني الذي خذله الحظ وكانت الإصابة، بعد أن تبادل اللاعبان الضربات من على الخط الخلفي وكسر الإرسال في عدة مناسبات، كما أهدرا العديد من النقاط لحسم المجموعة، حيث أهدر زفيريف 4 نقاط لحسم المجموعة خلال الشوط الفاصل للمجموعة الأولى.

يشار إلى أن نادال، قد أعرب عن حزنه لأجل منافسه العنيد، وقال إنه قدم بطولة رائعة وإنه “منافس جيد جداً في بطولات المحترفين”، وسيلتقي نادال مع اللاعب الكرواتي مارين شيليتش أو النرويجي كاسبر رود في النهائي الأحد المقبل.

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