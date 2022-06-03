بعقد لـ5 سنوات .. الريال يعلن ضم المدافع روديجر

أعلن ريال مدريد بطل أوروبا، تعاقده رسمياً مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر في صفقة انتقال حر قادماً من تشيلسي.

النادي الملكي وعبر بيان كشف توصله لاتفاق مع روديجر ليضمه حتى عام 2026، واتفق الريال مع اللاعب بانطلاق مسيرته مع الريال هذا الصيف بعد مفاوضات منذ منتصف الموسم الماضي، وخاض المدافع الألماني آخر خمسة مواسم مع تشيلسي، حيث تُوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الدوري الأوروبي.

وكانت العديد من أبرز أندية أوروبا تلاحق اللاعب الذي من المفترض أن يقدمه الريال في 20 من الشهر الجاري خلال مؤتمر صحفي، أبرزها بايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان إضافة إلى برشلونة.

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