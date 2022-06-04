المروج يقدم محترفيْ فريق كرة السلة

قدم نادي المروج لاعبيْ فريق كرة السلة الجديديْن أتير ماجوك وجوليس كولس، بمقر مفوضية كشاف المرج، وذلك بحضور إدارة النادي.

ووقّع اللاعبان عقديهما في فريق كرة السلة المشارك في بطولة دوري كرة السلة، وحضر التقديم الدكتور توفيق امشاظي عضو اللجنة التسييرية بالنادي إضافة إلى عدد غفير من وسائل الإعلام وإداريي فريق كرة السلة.

ويخوض الفريق مباراة فاصلة أمام الشباب العربي، وذلك للتأهل إلى الدور السباعي من مسابقة الدوري العام.

وحصل اللاعب أتير ماجوك على لقب بطولة أفريقيا للأندية رفقة الاتحاد المنستيري الأيام الماضية، كما لعب مع منتخب لبنان بعد نيله الجنسية في البطولة العربية الأخيرة.

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