جنوب أفريقيا تحتضن بطولة العالم للمحترفين 2022

جوهانسبرغ 04 يونيو 2022 (وال) _ غادرت صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الليبي للقوة البدنية مطار بنينا الدولي، في طريقها إلى مطار القاهرة ومنه إلى جنوب أفريقيا، تلبية لاستحقاق المنتخب للمشاركة في بطولة العالم للمحترفين -كبار- 2022م، برئاسة رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي.

البطولة تنطلق بداية من يوم الغد الأحد 5/يونيو الجاري بمنتجع صن سيتي بجنوب أفريقيا، بمشاركة قرابة 65 دولة.

يمثل المنتخب الليبي خمسة رياضيين في الأوزان المختلفة وهم (عبدالله هاجر، اسلام مرواس ، السني فنير ، خليفة الحاسي، وعدنان طلوبة) بقيادة المدرب الوطني طارق مخلوف. (وال _ جوهانسبرغ) ف ح

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