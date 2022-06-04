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هولندا تتغلب على بلجيكا في عقر دارها بأربعة أهداف

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت هولندا انتصارًا كبيرًا في انطلاقة مبارياتها في دوري الأمم الأوروبية بفوزها خارج أرضها على مضيفتها بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الملك بودوان في بروكسل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

وافتتح ستفين بريجوين أهداف المباراة في الدقيقة 40، وعزز ممفيس ديباي أهداف الطواحين بالهدف الثاني في الدقيقة 51، ويضيف الظهير دينزل دومفيرس التقدم بالهدف الثالث، قبل أن يعود ديباي لتسجيل الهدف الرابع بحلول الدقيقة 66.

وجاء هدف بلجيكا الوحيد بأقدام اللاعب ميتشي باتشواي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لتحصد هولندا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة.

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قناة 218 الليبية

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