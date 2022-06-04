هولندا تتغلب على بلجيكا في عقر دارها بأربعة أهداف

حققت هولندا انتصارًا كبيرًا في انطلاقة مبارياتها في دوري الأمم الأوروبية بفوزها خارج أرضها على مضيفتها بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الملك بودوان في بروكسل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

وافتتح ستفين بريجوين أهداف المباراة في الدقيقة 40، وعزز ممفيس ديباي أهداف الطواحين بالهدف الثاني في الدقيقة 51، ويضيف الظهير دينزل دومفيرس التقدم بالهدف الثالث، قبل أن يعود ديباي لتسجيل الهدف الرابع بحلول الدقيقة 66.

وجاء هدف بلجيكا الوحيد بأقدام اللاعب ميتشي باتشواي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لتحصد هولندا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة.

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