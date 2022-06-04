سحب قرعة مسابقة الكأس لكرة القدم المصغرة للمنطقة الثانية

بنغازي 04 يونيو 2022 (وال) _ سحبت في مدينة بنغازي – أمس الجمعة – بقاعة الاجتماعات بنادي الوحدة العربية مراسم قرعة مسابقة الكأس لكرة القدم المصغرة التابع للاتحاد الفرعي المنطقة الثانية، وذلك بمشاركة (9) أندية.

هذه المسابقة والتي ستنطلق منافساتها – اليوم السبت – أسفرت القرعة فيها عن مواجهات قوية خلال مباريات الدور الأول، والذي جاء على النحو التالي :

فريق الهدف سيلاقي السواعد، والفائز منهما سيلاعب فريق السد، و اتحاد المرج يقابل السواحل، بينما نجوم الأبيار يلاعب بنغازي الجديدة، فيما سيقابل الطيران فريق الوحدة العربية.

مباريات اليوم

هذا وستشهد القاعة المغطاة للألعاب الرياضية – اليوم السبت – مبارتان على التوالي، ففي اللقاء الأول الهدف يستقبل السواعد، فيما يحل فريق اتحاد المرج ضيفاً على السواحل. (وال _ بنغازي) س أ

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