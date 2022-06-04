باقي لقاءات الجولة الثالثة للمصغرة… تفوق السد و الوحدة العربية

بنغازي 04 يونيو 2022 (وال) _جرت بقاعة نادي النجمة المغطاة للألعاب الرياضية باقي مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كرة القدم المصغرة التابع للاتحاد الفرعي المنطقة الثانية للموسم الرياضي 2022/2023، وذلك بإقامة مبارتان .

ففي اللقاء الأول نجح فريق السد من عبور بنغازي الجديدة بنتيجة (4-3)، وذلك في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري والكأس لكرة القدم المصغرة، في المباراة التي توسطها ثنائي تحكيمي متكون من (أحمد الفيتوري ) حكماً أولاً، و (أحمد الساحلي ) حكماً ثانياً.

هذه المقابلة شهدت تسجيل (7) أهداف، بالإضافة إلى أنها شهدت إثارة منذ دقائقها الأولى، وتناوب على تسجيل رباعية السد كل من ( صالح حسين، و محمد عبد الحميد، و مؤيد البركي، بالإضافة إلى أحمد مبروك سالم )، فيما سجل ثلاثية بنغازي الجديدة كل من ( طه البرعصي، و محمد بوراوي ، وهدف سجل بنيران صديقة ).

ففي اللقاء الثاني، بذات الملعب ، تمكن فريق الوحدة العربية من التفوق على اتحاد المرج بنتيجة (5-3)، في المباراة التي توسطها ثنائي تحكيمي متكون من حكم أول (أحمد الجروشي )، و حكم ثان ( أحمد الساحلي ).

هذا وسجل أهداف الوحدة العربية كل من ( معتز العقوري) ثلاثية ” هاتريك ” وهدف لكل من ( حسين حامد ) و ( محمود حسين )،بينما سجل أهداف اتحاد المرج ( سند الفيتوري )، و (علي إدريس)، وأخر عكسي. (وال _ بنغازي) س أ

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