تكليف حكام الأسبوع الرابع لدوري تصفيات الصعود للمجموعة (أ / ب)

طرابلس 04 يونيو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن تكليف حكام مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة (أ / ب)، لدوري تصفيات الصعود من مسابقة الدرجة الأولى.

هذا و كلفت اللجنة الحكم (محمد الزروق) لإدارة لقاء الصقور والمروج بمساعدة (عبد العزيز الازيرق وحسام) عبيد والحكم الرابع (عبد المنعم ابوصلوعة)، بينما لقاء الشرارة والبرانس كلفت المهمة للحكم (محمد الهوني) رفقة (محمد التير ومعاد الشائبي) و(مؤمن الساحلي) حكما رابعاً، وأخيراً لقاء وفاق أجدابيا وبنغازي الجديدة للحكم (خليل سنان) بمساعدة مجدي (كامل وأحمد عوينة) و(ناجي الغنودي) حكماً رابعاً.

وفي ذات السياق، كلف طقم تحكيم الأسبوع الرابع للمجموعة (ب)، للقاء ابى الأشهر والبشائر متمثلا في الحكم (يحي الوحيشي) رفقة (عصام الترهوني وفتحي الجيلاني) و(الطاهر فرج) حكماً رابعاً، ولقاء الهلال سبها والمستقبل اسندت المهمة للحكم (أحمد الشلماني) بمساعدة (عطية محمد والمنجي ابوشكيوة) و (أشرف عمر) حكماً رابعاً، وختاماً لقاء الظهرة والرفيق للحكم (مصطفى الدرسي) بمساعدة (محمد القداري وربيع الشوشان) و(مفتاح العلمي) حكماً رابعاً.

يذكر أن مباريات المجموعة (أ / ب) ستقام اليوم السبت. (وال _ طرابلس) م ب

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