اليوم .. مباريات الجولة السادسة لمحترفي كرة اليد

طرابلس 04 يونيو 2022 (وال) _ أسفرت مباريات مرحلة الإياب لدوري المحترفين لكرة اليد الموسم 2021/2022 في جولته الخامسة، عن انتصار كبير لفريق الأهلي طرابلس على يد النجمة بنتيجة 45/26 فوق أرضية صالة بنغازي الرياضية.

وعلى ذات الصالة حدث التعادل بين فريقي الأهلي بنغازي وبنغازي الجديدة 31/31، وفي طرابلس داخل قاعة 17 فبراير تمكن فريق الهلال من التفوق على اتحاد الشرطة بفارق هدف وحيد 24/23 .

مساء اليوم السبت 4/6/2022 ضمن الجولة السادسة للدوري يلتقي على قاعة 17 فبراير طرابلس فريق اتحاد الشرطة بفريق النصر وفريق الجزيرة، يستضيف على ملعبه بمدينة زوارة فريق الهلال تمام الخامسة مساءاً. (وال _ طرابلس) ف ح

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