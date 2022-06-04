منتخب ليبيا في حصة تدريبية ثانية بغينيا الاستوائية

مالابو 04 يونيو 2022 (وال) _ يجري مساء اليوم السبت المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، تدريباته في حصتها الثانية بجمهورية غينيا الاستوائية بغرب أفريقيا.

هذا و وصل المنتخب العاصمة مالابو أمس الجمعة على متن طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية، برئاسة السيد رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني، وذلك تأهبا لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية مساء الإثنين المقبل 6/يونيو الجاري عند الساعة التاسعة مساءاً، ضمن لقاءات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2023 . (وال _ مالابو) ف ح

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