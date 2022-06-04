مراسل “وال”: سلة المروج تتأهل إلى سداسي التتويج وتضمن البقاء في دوري الأضواء

بنغازي 04 يونيو 2022 (وال)- تأهل فريق المروج لكرة السلة إلى الدور السداسي لمرحلة التتويج بالدوري الليبي لكرة السلة للموسم 2022 – 2021 وضمان بقاءه في دوري الممتاز، بتفوقه على نظيره الشباب بنتيجة 57 مقابل 49 نقطة.

المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، بمجمع سليمان الظراط بالمدينة الرياضية ببنغازي، قاده تحكيم تكون من حميد الحمري وموسى الأوجلي، حيث شهدت دقائقها الأولى ندية واضحة بين كلا الفريقين، بغية تحقيق الفوز، ففي الربع الأول تفوق فيها المروج بنتيجة 12 مقابل 10 نقاط، وفي الربع الثاني ازدادت حدة المنافسة بغية حصد نقاط أكثر من كلا الفريقين، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 12 مقابل 12 نقطة، لينتهي الشوط الأول بتفوق المروج بنتيجة 24 مقابل 22 نقطة.

وفي الشوط الثاني، الربع الثالث حاول فيها فريق الشباب تقليص الفارق مع منافسه إلا أنه فشل في ذلك لينتهي بتفوق المروج بنتيجة 44 مقابل 34 نقطة، وفي الربع الأخير ازدادت حدة المنافسة وفي سباق مع الزمن، استطاع فيها المروج من حسمها لصالحه واللقاء بنتيجة 57 مقابل 49 نقطة، وضمان بقاءه في مصاف الدوري والتأهل إلى سداسي التتويج. (وال) م ب/ ر ت

كتب | مصطفى بوغرارة

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