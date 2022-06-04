تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لمراجعة كافة الإلتزامات الدولية للاتحادات الرياضية لإعتمادها وإحالتها للسداد

طرابلس 04 يونيو 2022 (وال)- عقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس اليوم السبت، اجتماعا برئاسة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، ووزير الداخلية خالد مازن، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، ورؤساء الاتحادات الرياضية.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ الوقوف على المعوقات والمشاكل التي تُواجه الاتحادات الرياضية المختلفة والاتحادات الفرعية للمناطق.

وأكد وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي على أهمية التعاون والوقوف على يد واحدة بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، لخلق بيئة مناسبة للرياضة في ليبيا.

بدوره، أوضح رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق أن الاتحادات الرياضية ورئاسة اللجنة الأولمبية تعمل جاهدة للعمل بروح الفريق الواحد رغم قلة الإمكانيات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة ستتكفل بكافة الديون المستحقة والإلتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية، وذلك بعد الاعتماد وزارة الرياضة، وتحمل كافة المصاريف للفرق الرياضية في المشاركات الدولية والإقليمية.

وخلص الاجتماع؛ إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجنة الأولمبية، لمراجعة كافة الإلتزامات الدولية للاتحادات الرياضية لإعتمادها وإحالتها للسداد. (وال) م ب/ ر ت

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