منتخبنا الوطني يواجه غينيا الاستوائية الاثنين القادم

أجرى منتخبنا الوطني اليوم السبت تدريبه الثاني استعدادًا لمواجهة مضيفه منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

المباراة الثانية للفرسان ستكون يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

يذكر أن الفرنسي مارتينز مدرب المنتخب الوطني، قرر استدعاء اللاعب فاضل سلامة لاعب الأهلي بنغازي، بعدما اعتذر سالم روما عن الانضمام للمنتخب.

