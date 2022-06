الحكم الكاميروني بليسي نجوا يدير مباراة الفرسان وغينيا

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره غينيا الاستوائية، إلى طاقم تحكيم من الكاميرون.

ويتوسط المباراة الحكم الدولي الكاميروني بليسي نجوا وكان المنتخب الليبي، قد وصل غينيا الاستوائية عصر الجمعة على متن طائرة خاصة، وأجرى الفريق أول تدريباته بالعاصمة مالابو، واستطاع الفرسان افتتاح التصفيات بفوز هام على في الجولة الأولى على حساب بوتسوانا بهدف نظيف بينما تلقت غينيا الاستوائية خسارة قاسية برباعية نظيفة أمام تونس.

