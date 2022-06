الفيفا يدعم اتحاد الكرة لإنشاء مركز فني لكرة القدم الليبية

قال رئيس الاتحاد العام لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني أن الفيفا سينشئ مركزاً فنياً متطوراً لكرة القدم الليبية.

التصريح الذي نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم أكد على أن المركز سيكون واجهة تسهم في تطوير المواهب والفئات السنية، وإعداد المنتخبات والمدربين والكوادر الإدارية والفنية.

هذا وستقوم لجنة من الفيفا برئاسة المدير الفني للاتحاد الدولي والمدير الفني الإقليمي بزيارة ليبيا منتصف شهر يوليو القادم من أجل ذلك، وطالب اتحاد الكرة الحكومة الليبية لتخصيص قطعة أرض مناسبة للمشروع.

يشار إلى أن الفيفا قد قدم دعما لاتحاد الكرة تم من خلاله بناء مقر إداري مناسب لاتحاد الكرة.

