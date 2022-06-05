مدرسة فيض للفروسية تستضيف بطولة موطني لقفز الحواجز 

بنغازي 05 يونيو 2022 (وال) استضافت مدرسة فيض للفروسية، على ميدان المرحوم حسن الشين، بطولة موطني لفروسية قفز الحواجز، تحت إشراف الاتحاد الفرعي للفروسية بالمنطقة الشرقية، بمشاركة العديد من الأندية لرياضة الفروسية بمدينة بنغازي.

ومن خلال هذه البطولة تم الاحتفال بالفرسان الذين تحصلو على نتائج متميزة، من خلال مشاركتهم الأخيرة في بطولة “سكرة الدولية” بدولة تونس.

هذا وقد جاءت النتائج لبطولة اليوم على النحو التالي:

فئة الكبار: الفارس (محمد عوض الفيتوري) من مدرسة فيض مع الفرس كاسيو تحصل على الترتيب الأول؛لعدم وجود منافس آخر.

فئة الأواسط من أصل عشرة فرسان : توج في المركز الأول الفارس (محمد أحمد الفيتوري) مع الفرس العنقاء من نادي عمر المختار، وحل ثانياً الفارس (عمر الحمروش) من نفس المدرسة على الفرس لهيب، وجاء ثالثاً الفارس (محمد عوض الفيتوري) مع الملكة كلاريسا والعائدة من غياب دام لثلاث سنوات.

الفئة المفتوحة من أصل 48 فارسا، حل في الترتيب الأول الفارس (عبد الرحمن القزيري) على الفرس رعود من نادي شهداء بنغازي، ومن مدرسة المرحوم حمودة الحمروش حل ثانياً الفارس (مالك بوكر) على الفرس نسمة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة المتميزة من مدرسة فرسان المتوسط (ريناد المنصوري) على الفرس زعفران. (وال _ بنغازي) م ب

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