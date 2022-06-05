الزيداني (لوال): الظروف التي يمر بها اتحاد لعبة “المواي تاي” منعتنا من الانتصارات

بنغازي 05 يونيو 2022 (وال) _ حاورت وكالة الأنباء الليبية مدرب المنتخب الوطني للمواي تاي الكابتن (أحمد الزيداني) بعد مشاركتهم في بطولة العالم للمواي تاي في أبوظبي.

حيث صرح: أنه بالرغم من قلة الإمكانيات والدعم المادي والظروف التي يمر بها الاتحاد العام للعبة، استطعنا أن نكسر هذا الحاجز وشاركنا في بطولة العالم للمواي تاي، التي أقيمت بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وتحصلنا على التصنيف الخامس و التاسع في البطولة.

وأضاف الزيداني: أن بعثةالمنتخب المفترض أن تكون من 6 لاعبين، ثلاثة من المنطقة الغربية وثلاثة من المنطقة الشرقية ولكن كما ذكرت في السابق بسبب التأخر في عدم الحصول على تذاكر تسبب في عدم الإلتحاق للاعبين من المنطقة الغربية لبعثة المنتخب.

وأشار إلى أن بعثة المنتخب قد وصلت متأخراً، ولم تلتحق بفئة الميزان، ولكن بفضل الله والجهود المبذولة من قبل (محمد الزروق) رئيس الاتحاد الليبي للمواي تاي، (و عبدالسلام الجازوي) عضو الاتحاد ورئيس الوفد المشارك، (ومحمد حسين) عضو لجنة الاتحاد، استطعنا أن نعبر هذة الأزمة.

وأكمل: أن بعثة المنتخب التي تكونت من الثلاثي (عبدالمعين سعيد البوسيفي ومحمد لامين المهدوي وهبدالرؤوف الشريف ساسي)، استطاعوا أن ينالوا إعجاب الحاضرين، بالرغم من الخسارة في النزلات؛ بسبب عدم الاستعداد والدخول في معسكرات داخلية وخارجية، أمام لاعبين تصرف لهم أموال طائلة في المعسكرات.

ونوه إلى أن هذه ليست النهاية، وستكون هناك مشاركة لفئة الصغار في بطولة العالم “للكيك بوكسينغ”، والتي ستقام في إيطاليا خلال شهر 9 القادم.

واختتم حديثه، في ختام البطولة تم تصنيف اللاعبين فتحصل (عبد الروؤف الشريف) على الترتيب التاسع في وزن 57 ك، وتحصل (عبدالمعين البوسيفي) على الترتيب الخامس في وزن 71 ك، ولكن إلى الآن لم يتم تصنيف (محمد المهدوي) على وزن 60 ك. (وال _ بنغازي)

حوار: مصطفى بوغرارة

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