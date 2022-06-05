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التعادل يحسم قمة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة إيطاليا أمام ضيفتها ألمانيا في قمة الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

المباراة التي احتضنها ملعب ريناتو ديل آرا في بولونيا تقدم خلالها لورينزو بيلغريني في الدقيقة السبعين، قبل أن يعدل جوشوا كيميتش النتيجة بعد ثلاث دقائق، ليسجل المنتخبان أول نقطة في مشوارهما بدوري المجموعات خلف المجر المتصدرة بثلاث نقاط.

وكان الأتزوري قد أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد السقوط المفاجئ في الملحق أمام مقدونيا الشمالية.

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قناة 218 الليبية

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