قرعة سباعي التتويج تسفر عن مواجهات ناربة

بنغازي 05 يونيو 2022 (وال) _ جرت – اليوم الأحد – بقاعة اتحادية حكام كرة القدم قرعة نهائيات الدوري السباعي لكرة السلة، والتي تنطلق منافسات المرحلة الأولى فيها يوم غداً الإثنين ‘وذلك بحضور مندوبي الأندية المشاركة بالنهائيات’ حيث أسفرت القرعة عن مواجهات قوية ونارية ‘ فلكم مواجهات اليوم الأول من المنافسات.

في اللقاء الأول الأهلي بنغازي يقابل الأهلي طرابلس’ ففي اللقاء الثاني النصر يتبارى مع المروج’ بينما ستكون ثالث مباريات اليوم الأول الهلال مع المدينة’ فيما سيخلد فريق الاتحاد في اليوم الأول إلى راحة.

سنوافيكم بكامل جدول المرحلة الأول للتتويج في وقت لاحق. (وال _ بنغازي) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال