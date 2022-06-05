المجر تفاجئ الأسود الثلاثة في دوري الأمم الأوروبية

حققت المجر انتصاراً مفاجئاً على ضيفتها إنجلترا بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

واحتضن ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة بودابست المواجهة، حيث سجل هدف المباراة الوحيد دومنيك سوبولازي من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة والستين، لتسجل المجر أول ثلاث نقاط في المجموعة وتتصدر الجولة الأولى متقدمة على إيطاليا وألمانيا وإنجلترا في مفاجأة كبيرة.

وستواصل إنجلترا تحضيراتها لخوض العديد من المباريات ضمن دوري الأمم الأوروبية، وتجهيزات المشاركة في المونديال، حيث جاءت في المجموعة الثانية إلى جانب إيران وأميركا والمتأهل من الملحق الأوروبي بين ويلز وأوكرانيا.

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