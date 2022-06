حكومة الوحدة الوطنية تتكفل بديون الاتحادات الرياضية دوليا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أن الحكومة ستتكفل بمعالجة الديون والالتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية بعد اعتمادها من وزارة الرياضة.

كما أضاف الدبيبة أن الحكومة ستتحمل مصاريف المشاركات الدولية والإقليمية لكافة الفرقِ الرياضية الليبية، جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بطرابلس بين رئيس الحكومة ورؤساء الاتحادات الرياضية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي باللجنة الأولمبية الليبية.

وخصص هذا اللقاء للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الاتحادات الرياضية المختلفة بالإضافة للاتحادات الفرعية بالمناطق.

المصدر: ليبيا الأحرار

