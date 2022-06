مباريات قوية في منافسات التتويج بالممتاز في فئة الأواسط

تستأنف يوم غد الاثنين منافسات مرحلة التتويج بالدوري الممتاز لفئة الأواسط بلقاء فريق الاتحاد المصراتي بفريق الأخضر بملعب سرت.

منافسات الأسبوع الرابع ستشهد يوم الغد لقاء فريق الاتحاد بفريق الأولمبي بملعب مصراتة وفي ملعب المرج يستقبل الهلال فريق الأهلي بنغازي.

هذا ويشار إلى أن فريق الاتحاد المصراتي يتصدر مرحلة التتويج بفارق الأهداف على فريق الاتحاد، فكلاهما يملك نفس الرصيد وهو سبعة نقاط.

