الاثنين تنطلق منافسات نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة

تنطلق يوم غد الاثنين منافسات المرحلة الأولى من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة بقاعة المرحوم سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي.

منافسات المرحلة الأولى لنهائيات الدوري الليبي لكرة السلة يقص شريطها يوم غد فريق الأهلي بنغازي عندما يواجه بطل النسخة الماضية فريق الأهلي طرابلس على تمام الساعة الثالثة مساء وفي اللقاء الثاني يستقبل المروج المتأهل لهذه المرحلة على حساب الشباب فريق النصر في الساعة الخامسة وفي ختام منافسات الجولة الأولى يستضيف الهلال فريق المدينة على تمام الساعة السابعة مساء.

هذا وسيخلد وصيف النسخة الماضية فريق الاتحاد للراحة في الجولة الأولى من نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة.

