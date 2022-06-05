منتخب ويلز يطيح بأوكرنيا ويبلغ كأس العالم بعد 64 عاما

تأهلت ويلز -الأحد- إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على منتخب أوكرانيا بنتيجة 1-صفر ضمن ملحق التصفيات الأوروبية، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الويلزي في 64 عام.

جاء هدف المباراة الوحيد بطريقة عكسية حيث سجل لمنتخب ويلز “أندريه يارمولنكو” حين حول تسديدة النجم الويلزي “جاريث بيل” بالخطأ في مرمى منتخب بلاده أوكرانيا في الدقيقة 34.

ستلعب ويلز في المجموعة الثانية بجانب إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأميركية التي ستواجهها في ختام اليوم الافتتاحي في 21 نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مشاركة لمنتخب ويلز كانت في كأس العالم 1958 في السويد عندما خسر 1-صفر أمام البرازيل في دور الثمانية.

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