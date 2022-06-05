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نادال يفوز بفرنسا المفتوحة للتنس ويحرز لقبه 22 بالبطولات الكبرى

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل النجم الإسباني رافائيل نادال الحفاظ على رقمه القياسي وعززه ليحرز لقبه 14 في بطولة رولان غاروس بعد الفوز 6-3 و6-3 و6-صفر على النرويجي كاسبر رود في النهائي في باريس – الأحد.

ويملك نادال بعد هذا الفوز المهم 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، ويتقدم بلقبين على أقرب منافسيه، السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا.

يذكر أنه لم يسبق لنادال أن خسر أي نهائي منذ لقبه الأول في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان غاروس” في 2005، كما جمع نادال بين لقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة هذا العام 2022، وبات يملك لأول مرة في مسيرته فرصة الهيمنة على كل الألقاب الكبرى في عام واحد.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق أن لعب نادال ورود مباراة رسمية قبل مباراة الأحد، لكن سبق لهما اللعب في مرات عديدة في أكاديمية النجم الإسباني في مايوركا، وقال اللاعب النرويجي إنه لم يسبق له الفوز بأي مجموعة خلال المران مع “مثله الأعلى”، ليبق السجل بينهما دون تغيير لمصلحة الماتدور الإسباني الذي يكبر منافسه النرويجي بفارق 13 عاما.

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قناة 218 الليبية

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