بنغازي تشهد سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة

بنغازي 06 يونيو 2022 (وال) _ تنطلق – اليوم الإثنين – بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، المرحلة الأولى من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/2022 ، بعد أن أكمل مؤخراً فريق المروج ركب المتأهلين إلى سباعي التتويج.

هذه النهائيات التي ستقام منافساتها بالمرحلة الأولى من الـ 6 وحتى الـ 13 من شهر يونيو الحالي بمدينة بنغازي، بينما تنطلق منافسات المرحلة الثاني بقاعة طرابلس الكبرى من الـ 19 وحتى الـ 26 من نفس الشهر، فضلاً عن أن النهائيات ستشارك فيها سبع فرق وهي ( الأهليين ، النصر، الاتحاد، الهلال، المروج، المدينة).

هذا و قد جرت – أمس الأحد – قرعة نهائيات ليبيا للسلة والتي أسفرت عن مواجهات قوية ونارية، لاسيما أن مباريات اليوم الأول ستكون على النحو التالي : ففي اللقاء الأول سيقابل حامل اللقب الأهلي طرابلس نظيره الأهلي بنغازي، فيما سيتبارى النصر في اللقاء الثاني مع المروج ، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الهلال مع المدينة. (وال _ بنغازي) س أ

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