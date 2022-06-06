سباعي التتويج بحضور الجماهير

بنغازي 06 يونيو 2022 (وال) _ أفاد (خالد أرحومة) رئيس اللجنة العليا لنهائيات سباعي التتويج الخاصة بالدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/2022 ؛ وذلك بعد الاجتماع مع الجهات الأمنية المختصة، تقرر السماح للجمهور الرياضي بحضور مباريات المرحلة الأولى من التتويج في مدينة بنغازي، باستثناء ديربي مدينة بنغازي والأهلي، وسيجمع قطبي بنغازي (الأهلي والنصر).

ونوه (خالد أرحومة) إلى ضرورة الإلتزام بالنظم و الضوابط المعمول بها داخل القاعات ، وعدم استعمال الألعاب النارية أو ما شابه ذلك، حفاظاً على الجماهير المتواجدة بالقاعات، وفقاً للنظم واللوائح. (وال _ بنغازي) س أ

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