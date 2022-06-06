لجنة المسابقات تجري قرعة ذهاب الدور السباعي لكرة السلة

أجرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة قرعة نهائيات الدوري الليبي، الذي سينطلق، الاثنين، في قاعة سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي.

ويلتقي في الأسبوع الأول، الأهلي بنغازي مع الأهلي طرابلس، ثم مباراة المروج مع النصر فيما يتقابل الهلال مع المدينة في آخر مباريات الاثنين، أما الاتحاد؛ فسيكون في راحة.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات ذهاب الدور السباعي من الدوري الليبي لكرة السلة ستستمر بشكل يومي إلى نهايتها، تليها فترة راحة لمدة 6 أيام، قبل انطلاق مرحلة الإياب في مدينة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية