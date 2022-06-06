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الدون يعود إلى التسجيل.. ويقود البرتغال لاكتساح سويسرا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخب بلاده البرتغال لتحقيق انتصار كبير على ضيفتها سويسرا برباعية دون مقابل في ثاني جولات المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل لاعب الوسط ويليام كارفاليو الهدف الأول مع وصول المباراة لربع ساعة من انطلاقتها، وعزز كريستيانو رونالدو تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 35.

وعاد الدون بعد 5 دقائق لزيارة شباك سويسرا، قبل أن يختتم الظهير جواو كانسيلو الرباعية في الدقيقة 68؛ ليرفع منتخب البرتغال رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، فيما تحتل سويسرا المركز الأخير دون نقاط.

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قناة 218 الليبية

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