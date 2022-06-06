تعديل موعد مباريات اليوم الأول من سباعي التتويج

بنغازي 06 يونيو 2022 (وال) _ أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/2022 ، والتي ستنطلق المرحلة الأولى فيها – اليوم الاثنين – بتعديل في ساعات مباريات اليوم الأول من سباعي التتويج.

التعديل الذي قامت به اللجنة المنظمة كان في المبارتان الثانية والثالثة، حيث تم التعديل في لقاء النصر والمروج ليكون الساعة السادسة بدلاً من الخامسة، حدث تعديل في لقاء الهلال والمدينة لتكون انطلاق المواجهة الساعة الثامنة بدلاً من الساعة السابعة.

هذا وجاء التعديل في مباريات اليوم الأول من اللجنة المنظمة للنهائيات لافساح المجال بين جماهير الأهلي والنصر في عملية الدخول والخروج، بعيداً عن التصادم. (وال _ بنغازي) س أ

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