صافرة مصرية بالنهائيات الليبية

بنغازي 06 يونيو 2022 (وال) _ وصل منذ قليل إلى مطار بنينا الدولي طاقم تحكيم مصري، وذلك من أجل المشاركة في إدارة سباعي التتويج لنهائيات الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2021/2022 .

هذا ويتكون الطاقم المصري من أربعة حكام وهم ( إسلام بيومي )، و ( وهاني مصطفي )، وكذلك ( أحمد غالب )، بالإضافة إلى (عمرو زاهر ).

وتجدر الإشارة إلى أن سباعي التتويج تنطلق منافسات المرحلة الأولى من الـ 6 وحتى الـ 13 من شهر يونيو الحالي بمدينة بنغازي، بينما تنطلق منافسات المرحلة الثاني بقاعة طرابلس الكبرى من الـ 19 وحتى الـ 26 من نفس الشهر، فضلاً عن أن النهائيات ستشارك فيها سبع فرق وهي ( الأهليين ، النصر، الاتحاد، الهلال، المروج، المدينة. (وال _ بنغازي) س أ

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