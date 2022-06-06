سلة الأهلي طرابلس تبدأ حملة الدفاع عن لقبها بتفوقها على الأهلي بنغازي

بنغازي 06 يونيو 2022 (وال)- تفوق فريق الأهلي طرابلس مساء اليوم الإثنين، في أولى مباريات نهائيات سباعي التتويج للدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 2021 – 2022، على الأهلي بنغازي بفارق “6” نقاط، بواقع ( 77 ) مقابل ( 71 ).

هذا ويحتضن مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي، نهائيات سباعي التتويج في مرحلتها الأولى من 6 – 13 يونيو الحالي، بينما تنطلق منافسات المرحلة الثاني بقاعة طرابلس الكبرى من 19 – 26 من نفس الشهر، بمشاركة فرق: الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي، النصر، الاتحاد، الهلال، المروج، المدينة. (وال) س أ / ر ت

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