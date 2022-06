تقام الأربعاء القادم ست مباريات ضمن منافسات الأسبوعِ الخامس من مرحلة سباعيِّ الصعود للممتاز

منافسات الجولة الخامسة لمرحلة سباعي الصعود تشهد مباريات هامة في المجموعتين .

ففي ملعب الجميل يواجه فريق الأنوار فريق البرانس ضمن مباريات المجموعة الأولى وفي نفس المجموعة يقابل الصقور في ملعب صبراتة فريق بنغازي الجديدة وفي اللقاء الثالث لحساب نفس المجموعة يستقبل فريق الشرارة فريق وفاق اجدابيا بملعب الزاوية.

وفي المجموعة الثانية تقام مباراة قمة تجمع فريق رفيق المتصدر بفريق اساريا صاحب المركز الثاني بملعب شيخ الشهداء فيما يستضيف ملعب القبة مباراة وصيف المجموعة فريق أبي الأشهر وفي فريق الظهرة وفي ختام منافسات الجولة الخامسة يواجه الهلال سبها فريق البشائر بملعب شحات .

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الأربعاء موعد انطلاق الجولة الخامسة لسباعي الصعود للممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار