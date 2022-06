منتخب الصالات يفوز ويديا على شباب غريان 14-2

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات وديا على فريق شباب غريان 14-2 في معسكره التحضيري في العاصمة طرابلس استعدادا للمشاركة في البطولة العربية التي ستحتضنها السعودية خلال الفترة القادمة.

المعسكر الداخلي للمنتخب الذي يشرِف عليه المدرب الوطني عبد الباسط النعاس يواصل من خلاله التركيز على الإعداد البدنيِ والخطط التكتيكية من خلال خوض بعض المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب خلال الفترة القادمة، يشار إلى أن البطولة ستقام في مدينة الدمام السعودية في الفترة من العشرين وحتى السادسِ والعشرين من شهر يونيو الجاري.

المصدر: ليبيا الأحرار

