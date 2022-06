نادي التحدي ينظم تأبين الراحل الطيب أميمه في مصراتة

أقام نادي التحدي كمينة في مدنية مصراتة تأبينا للراحل الطيب أميمه الشخصية الرياضية التي ودعت الدنيا خلال الأيام الماضية إثر حادث سير في مدينة سرت.

الراحل الطيب أميمه كان أحد رجالات الرياضة في مدينة مصراتة وتقلد العديد من المناصب في المجال الرياضي وكذلك السياسي خلال مسيرته الحافلة بالسيرة الطيبة، التأبينية حضرها جمع من أهل الرياضة في مصراتة ممكن رافقوا الفقيد خلال حياته الرياضية.

المصدر: ليبيا الأحرار

