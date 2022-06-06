منتخبنا الوطني يتعثر أمام منتخب غينيا الاستوائية

تمكن منتخب غينيا الاستوائية، من الفوز على منتخبنا الوطني بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على أرضية ملعب مالابو الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات الكان 2023.

تقدم المنتخب الغيني عبر الليبي محمد التوهامي الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 51، وأضاف اللاعب بيكورو الهدف الثاني لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة، تساوى منتخب غينيا الاستوائية مع منتخبنا برصيد 3 نقاط لكل منهما، خلف تونس التي تتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادلها مع بوتسوانا دون أهداف الأحد.

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