استقالة رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد من منصبه

بنغازي 06 يونيو 2022 (وال)- أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق فوناس اليوم الإثنين، الاستقالة من منصبه بحسب ما نشره الاتحاد اللعبة عبر صفحته الرسمية في فيسبوك.

وذكرت صفحة الرسمية بأن استقالة فوناس جاءت بسبب ضروف خاصة مما جعلته يقدم استقالته، وقدم شكره وثناه على دور اللجان العاملة في الاتحاد اللعبة، في إنجاح جميع الأنشطة الخاصة بالاتحاد، مؤكدًا على قدرتهم في إدارة وتسيير الأعمال مع نائب الرئيس لمجلس الإدارة جمال الزياني. (وال) م ب/ ر ت

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