بفارق ( 6 ) نقاط الأهلي طرابلس يبدأ حملة الدفاع عن لقبه

بنغازي 07 يونيو 2022 (وال) _ أستهل فريق الأهلي طرابلس حملة الدفاع عن لقبه الأخير، بتفوقه على الأهلي بنغازي، وذلك لحساب أولى مباريات اليوم الأول من المرحلة الأول من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقان – اليوم الاثنين – بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

هذه المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من حكم أول المصري (إٍسلام بيومي ) والحكم المصري ( عمرو زاهر )، بالإضافة إلى ( إبراهيم الشوشان ) دخلها الفريقان وكل منهما يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، فالأهلي طرابلس دخل المقابلة رافعاً شعار المحافظة عن اللقب معتمداً على نجمه ( محمد الساعدي ) و الأمريكي ( جيمس جاستن )، فيما دخل الأهلي بنغازي المواجهة بطموح الفوز ولا غير الفوز أمام جماهيره.

نتائج الفترات

الفترة الأول : انتهت لصالح الأهلي طرابلس بفارق سلتان، وبواقع ( 18) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة الأهلي طرابلس أيضاً بفارق ( 11 ) نقطة، وبواقع ( 27 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

لتكون المحصلة النهائية للشوط الأول لصالح الأهلي طرابلس بنتيجة ( 45 مقابل 30 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة الأهلي طرابلس بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع ( 24 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة سلة الأهلي بنغازي بفارق ( 17 ) نقطة، وبواقع ( 25 ) مقابل ( 8 ) نقاط.

لتصبح النتيجة النهائية للشوط الثاني لمصلحة الأهلي بنغازي ( 41 مقابل 32 ) نقطة، فيما كانت النتيجة النهائية ( 77 ) للأهلي طرابلس مقابل ( 71 ) للأهلي بنغازي.

هذا وتميز في هذا اللقاء من جانب الأهلي طرابلس من ناحية النقاط لاعبه الأمريكي ( جيمس جاستن ) مسجلاً ( 30 ) نقطة، وعمل عدد ( 3 ) متابعات ، وعدد (6) كرات تمريرة حاسمة ” أسست ” ، بالإضافة تسجيله إلى (7) ثلاثيات من أصل (12) محاولة، وذلك في زمن (39:43).

في حين تألق وتميز من جانب سلة الأهلي بنغازي لاعبه ( أسماعيل الجهمي ) مسجلاً (16) نقطة، وعمل عدد (5) متابعات، وعدد (4) كرات تمريرة حاسمة ” أسست ” فيما نجح اللاعب ذاته من تسجيل ثلاثية واحدة، وذلك في زمن (35:31)، كم برز من جانب الأهلي بنغازي أيضاً لاعبه الأمريكي أنتوان وجينس )، مسجلاً (15) نقطة، وعمل عدد (11) متابعة، في زمن (27:15). (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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