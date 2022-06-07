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الأمريكي ” هالومس ” يقود النصر للفوز على المروج

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 07 يونيو 2022 (وال) _قاد الأمريكي ( براين هالومس ) فريقه النصر للفوز على نظيرة المروج بفارق ( 6 ) نقاط، وبواقع ( 71 مقابل 65 ) نقطة، وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم الأول من المرحلة الأول من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الإثنين – بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

هذه المباراة التي توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من الحكم المصري ( أحمد غالب ) حكماً أولاً، والدولي ( هيثم الساروي ) حكماً ثانياً،بالإضافة إلى ( جلال الورفلي ) حكماً ثالثاً، شهدت بروز أكثر من لاعب من جانب الفريقان، فضلاً على أن التميز الأكبر كان للاعب النصر الأمريكي ( براين هالومس ).

هذا وفي ظل سعي الفريقان لخطف ورقة الانتصار، تألق لاعب النصر الأمريكي ( براين هالومس ) مسجلاً (28) نقطة، وعمل عدد (10) متابعات، وعدد ثلاثيتان من أصل ( 8 ) محاولات، وعدد واحد إعتراض للكرة ” بلاك شوت “، وذلك في زمن وقدرة (38:21).

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النصر بفارق (12) نقطة، وبواقع (21) مقابل (9) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة المروج بفارق ( 8 ) نقاط، وبواقع (15) مقابل (7) نقاط.

لتكون محصلة الشوط الأول نصراوية خالصة بنتيجة ( 28 مقابل 24 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة المروج أيضاً بفارق سلتان، وبواقع (22) مقابل (18) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة سلة النصر بفارق ( 6 ) نقاط، وبواقع (25) مقابل (19) نقطة.

لتكون نهاية الشوط الثاني لمصلحة النصر بنتيجة ( 43 مقابل 41 ) نقطة. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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وكالة الانباء الليبية وال

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