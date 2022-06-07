سباعي التتويج … الهلال يفقد لقاءه أمام المدينة

بنغازي 07 يونيو 2022 (وال) _فقد فريق الهلال الأول لكرة السلة لقاءه الأول بسباعي التتويج، أمام فريق المدينة بفارق سلتان، وبنتيجة ( 76 مقابل 72 ) نقطة، وذلك في إطار ثالث مباريات اليوم الأول من المرحلة الأول من سباعي التتويج لنهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقان بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

المباراة التي جرت – أمس الإثنين – وقادها ثلاثي تحكيمي تكون من الحكم المصري ( هاني مصطفي ) حكماً أولاً، و (عبد الحميد الحمري ) حكماً ثانياً، إضافة إلى ( إيمن الشوشان ) حكماً ثالثاً، شهدت فتراتها إثارة وندية بين لاعبي الفريقان، اللذان حاولا جاهداً في الأمتار الأخير الظفر بنتيجة هذه المقابلة، التي آلت للمدينة.

نتائج الفترات

الفترة الأول : انتهت لصالح سلة المدينة بفارق نصف سلة، وبواقع (13) مقابل (12) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة المدينة بفارق سلة وحيدة ، وبواقع (20) مقابل (18) نقطة.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لمصلحة المدينة (33) مقابل (30) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة المدينة بفارق نصف سلة، وبواقع (22) مقابل (21) نقطة.

الفترة الرابعة والأخيرة : انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقان بنتيجة (21) مقابل (21) نقطة.

لتكون نهاية الشوط الثاني لمصلحة المدينة بنتيجة ( 43) مقابل (41) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهة تألق وبرز فيها من جانب المدينة لاعبه المحترف التونسي (محمد عباس) مسجلاً عدد (34) نقطة، وعمل عدد (14) متابعة، وعدد (3) تمريرات حاسمة ” أسست ” قطع كرة وحيدة ” ستيل ” وعدد ثلاثية وحيدة من أصل (5) محاولات في زمن (33:46).

فيما برز من جانب سلة الهلال لاعبه المحترف الأمريكي ( أمير جاكسون ) مسجلاً عدد (23) نقطة، وعمل عدد (6) متابعات، وعدد (3) تمريرات حاسمة ” أسست ” وعدد (1) قطع للكرة، وعدد ثلاثيتان من أصل (7) محاولات، وذلك في زمن (35:16). (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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