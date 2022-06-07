نيمار المتألق يقود السيليساو إلى مواصلة السلسلة الإيجابية

حققت البرازيل الانتصار على اليابان بهدف دون ردٍّ في مباراة ودية تحضيرية لنهائيات كأس العالم احتضنها الملعب الوطني في العاصمة طوكيو.

وجاء هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء عبر المتألق نيمار دا سيلفا في الدقيقة 77، ليسجل هدفه 74 مع السامبا ليكون على بعد ثلاثة أهداف من رقم الأسطورة بيليه كأكثر لاعب يسجل للبرازيل دوليًا.

وكانت البرازيل قد تغلبت على كوريا الجنوبية الأيام الماضية بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتلعب البرازيل ضمن منتخبات المجموعة السابعة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون، كما تحتل البرازيل صدارة التصنيف العالمي برصيد 1823,42 نقطة متقدمة على بلجيكا وفرنسا والأرجنتين.

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