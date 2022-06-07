منافسة قوية بين الاتحاد والاتحاد المصراتي للظفر في دوري الأواسط

تمكن فريق الاتحاد من الفوز على نظيره الأولمبي برباعية نظيفة على أرضية ملعب مصراته، في الجولة الرابعة لمنافسات الدور السداسي لفئة الأواسط.

وعاد فريق الاتحاد المصراتي في مباراة أخرى بانتصار ثمين على حساب الأخضر بثلاثة أهداف لهدف بملعب سرت، بينما تفوق الأهلي بنغازي على منافسه الهلال بهدف لصفر.

ويتساوى فريقا الاتحاد والاتحاد المصراتي في صدارة الترتيب بعد ختام الجولة الرابعة برصيد عشر نقاط لكلٍّ منهما، وستكون الجولة المقبلة هي الأخيرة والحاسمة، حيث سيواجه الاتحاد فريق الأهلي بنغازي، بينما يلتقي الاتحاد المصراتي نظيره الهلال فيما يلتقي الأولمبي مع الأخضر.

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