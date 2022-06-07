مواعيد مباريات الأسبوع السابع لدوري المحترفين لكرة اليد للموسم 2021/2022م

طرابلس 07 يونيو 2022 (وال) _ أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي، عن مواعيد مباريات الأسبوع السابع لدوري المحترفين لكرة اليد.

هذا وسيقابل فريق الأهلي بنغازي نظيره فريق النصر، على تمام الساعة الرابعة والنصف في قاعة المدينة الرياضية بنغازي، ويليها مباراة ستجمع فريقا النجمة والاتحاد على نفس الملعب، على تمام الساعة السادسة والنصف، وعلى ملعب قاعة 17 فبراير سيقابل فريق الشرطة نظيره فريق الجزيرة، على تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً. (وال _ طرابلس) م ب

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