بمشاركة ليبيا.. انطلاق بطولة العالم للقوة البدنية بجنوب أفريقيا

افتتحت، الاثنين ،منافسات بطولة العالم للقوة البدنية للمحترفين كبار، بمشاركة 65 دولة من بينها المنتخب الوطني، الذي يبحث عن تقديم مستويات مميزة وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات.

وكانت بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية قد وصلت منذ يومين إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في بطولة العالم تحت قيادة المدرب الوطني طارق مخلوف ومساعده أشرف الفلاح.

جديرٌ بالذكر أن الاتحاد الليبي للقوة البدنية اختار 5 رياضيين لتمثيل المنتخب الوطني في البطولة العالمية وهم عدنان اطلوبة وخليفة الحاسي والسني فنير وعبد الله هاجر وإسلام مرواس.

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